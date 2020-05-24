Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması ile 196 işçi ile birlikte Suudi Arabistan'da kalan İslam Kam'ın (46) çocukları Gamze (14), Emrehan (10) ve Furkan (6), kayda aldıkları video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek babalarını bayramda yanlarında...

Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular
24.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:15

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması ile 196 işçi ile birlikte Suudi Arabistan'da kalan İslam Kam'ın (46) çocukları Gamze (14), Emrehan (10) ve Furkan (6), kayda aldıkları video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek babalarını bayramda yanlarında görmek istediklerini belirterek, yardım istedi. O anları sosyal medyada paylaşan çocukların isteği gerçek oldu. Cumhurbaşkanlığının koordinesinde Türkiye'ye getirilen işçilerin ailelerine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. 

Ordu'nun ünye ilçesinde yaşayan Gamze, Emrehan ve Furkan Kam kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması ile Suudi Arabistan'da kalan aralarında babaları İslam Kam'ın da yer aldığı 196 işçi için kayda aldıkları video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Üç kardeş kayda aldıkları görüntülerde "Sayın Cumhurbaşkanım, benim babam 200 kişilik grup ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine çalışmak gittiler ve bu virüs sebebiyle her yerde olduğu gibi onların da işleri durdu. 1 aydır belki de daha fazla süredir çalışmıyorlar ve ülkemize gelmek istiyorlar ama her ne kadar uğraşsalar da gelemiyorlar. Cidde Başkonsolosluğu'na her ne kadar müracaat etseler de bir türlü sonuç alamadılar. Firmanın devlete olan borçları nedeniyle babam ve arkadaşları orada resmen rehin gibi tutuluyorlar. Konsolosluk ve firma işbirliği yaparak babam ve arkadaşlarını hiçe sayıyorlar, görmezden geliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizleri bayramda babalarımıza, babalarımızı da bize kavuşturun? çağrısında bulundu. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREYE GİRDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da kalan 196 işçi için harekete geçti. Konsolosluklarla görüşen bakanlık, Türk işçiler için ülkeye uçak gönderdi. Türk işçileri alan uçaklar, dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa ve İstanbul Havalimanı'na indi. Burada sağlık kontrollerinden geçirilen işçiler, daha sonra otobüslerle memleketlerine gönderildi.ÇOCUKLARINA KAVUŞTUYaklaşık 2 aydır babalarını göremeyen Gamze, Emrehan ve Furkan Kam kardeşler, babaları İsmail Kam'a kavuştu. Heyecanla bekleyen üç kardeş, babalarına kavuşmaları sırasında duygusal anlar yaşadı. Sokağın başında babalarını gören çocuklar, koşarak babalarına sarıldı, ardından ise evde özlem giderdi.'BAYRAMI BABAMIZLA GEÇİRECEĞİZ?Babasına kavuşmanın duyduğu mutluluğu yaşayan Gamze Kam, 'Yaklaşık iki ay süren bu zorlu süreç sona erdi. Babam gelmeden önce çok endişe ediyorduk. Sonunda bu endişelerimiz geçti. Şu an çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bayramı babamızla geçireceğiz. Babamızın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgilenen tüm devlet büyüklerimize, başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.'BEN BABAMA, BABAM DA BANA KAVUŞTU?Emrekan Kam ise, 'Çektiğimiz video ile sesimizi duyurabildik sanırım. Yetkililer olaya el attılar. Biz biliyorduk ki, üst birimler olaya el atarlarsa babamların geleceğini. Bu yüzden paylaştık videoyu. Onlar da sağolsun sesimizi duydular ve harekete geçtiler. Ben babama, babam da bana kavuştu. Ben şu anda çok mutluyum. Beni babama kavuşturmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun' diye konuştu.'EN BÜYÜK HEDİYE BABAMIN GETİRİLMESİ?Doğum gününü babasıyla kutlamayı hayal ettiğini ancak bu hayalini geç de olsa şimdi gerçekleştireceğini ifade eden Furkan Kam, '12 Mayıs benim doğum günümdü. Doğum günümü babamla kutlamak istiyordum ama olmadı. Babamla birlikte çok mutluyum. Babamla birlikte doğum günümü geçiremesem de babamla bayramı birlikte geçiriyoruz. Bana en büyük hediye babamın buraya getirilmesi' şeklinde konuştu.'ÇOCUKLARIMA, AİLEME KAVUŞTUM?

Çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşayan İsmail Kam da, 'Yaklaşık 50 gündür mağduriyet yaşadık. Biz orada belli bir sıkıntılı süreçten geçtik.  Bize koronavirüs salgını nedeniyle isteyenler ülkesine dönebilir denildi. Biz ülkemize gelmek istedik ama oradaki şirket bizi göndermek istemedi. Maaşlarımızı vermedi. Biz çok zor durumlar yaşadık. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat üzerine Türkiye'ye geldik. Çok mutluyum. Şu anda geldik. Çocuklarıma, aileme kavuştum. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim' ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 15:19:04. #1.14#
title