Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası bulunan şahıs aramada yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası bulunan şahıs aramada yakalandı

21.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:41
Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası bulunan şahıs aramada yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Cumhurbaşkanına hakaret etmekten kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 5 şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Cumhurbaşkanına hakaret etmekten kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 5 şahıs yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalandı. Operasyonda 'Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y., çeşitli hırsızlık suçlarından 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak aranan S.M., çeşitli hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M., cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. isimli şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Didem Soydan Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Garry Rodrigues
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası bulunan şahıs aramada yakalandı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 14:41:32. #1.15#
title