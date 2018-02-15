Cumhurbaşkanına Hakarete Adli Kontrol

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada internette soysal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen M.K.'yi dün gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN