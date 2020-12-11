Cumhurbaşkanına hakaret sanığına 1 yıl 2 ay hapis
KAYSERİ'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.Ş. (25), 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.Ş. (25), 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de yaşayan F.Ş., 2016 yılında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı fotoğraflarını montajlayarak paylaştığı, bazılarına da hakaret içeren sözler yazdığı iddia edilen F.Ş. hakkında şikayet üzerine, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık F.Ş. katılmazken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme, sanık F.Ş.'yi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN