Cumhurbaşkanına hakaret eden Yunan gazetesine Osmanlı marşı dinlettiler
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Cumhurbaşkanına hakaret eden Yunan gazetesine Osmanlı marşı dinlettiler

Geçtiğimiz günlerde Yunan Dimokratia gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir manşet atmıştı. Bolu'da bir grup vatandaş, gazeteyi arayarak Osmanlı marşı dinletti.

Cumhurbaşkanına hakaret eden Yunan gazetesine Osmanlı marşı dinlettiler
22.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:45

Bolu'da bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli yayın yapan Yunan Dimokratia gazetesini arayarak Osmanlı marşı dinletti.

OSMANLI MARŞI DİNLETTİLER

Bolu'da bir grup vatandaş, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret içerikli haberine tepki gösterdi. Bir kafeteryada bir araya gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan ve arkadaşları, internet üzerinde Dimokratia gazetesinin telefonunu bularak aradı. Gazetenin telefonu açmasının ardından vatandaşlar tepkilerini göstermek için başka bir telefondan Osmanlı marşı açarak Dimokratia gazetesi çalışanlarına dinletti.

"ATİNA'YA BİR GECEDE TÜRK BAYRAĞI DİKERİZ"

Osmanlı marşının dinletildiği sırada telefonu eline alan Güneydoğu Gazisi Ali Fındıkçı, Dimokratia gazetesi çalışanlarına, "Atina'ya bir gecede Türk bayrağını dikeriz. Bunu Türkçe'ye çevir. Sen benim dilimi öğreneceksin ben değil" dedi.

"GERÇEKLERİ ONLARA HATIRLATTIK"

Dimokratia gazetesine tepki gösteren grup adına basın açıklaması yapan Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulunan sözde Yunan gazetesi çok iğrenç bir başlık attı. Hatta bugün de bu başlığı tekrarlamış. Türk töresinde hiçbir zaman devlet büyüğüne, milletine, bayrağına hakarete sessiz kalınmaz. Biz 83 milyon vatandaşımızın göstereceği tepkiyi demokratik olarak temsili olarak gösterdik. Yalnız onlar boş başlık atmışlar. Biz olacakları, gerçekleri söyledik. Güneydoğu gazimiz çok güzel bir şey söyledi. 'Atina'ya geliriz, Türk bayrağını dikeriz' dedi. Biz gerçekleri ve olacakları onlara hatırlattık. Osmanlı marşını da dinlettik ki, bu topraklarda binlerce sene Hristiyan'ı, Yahudi'si, yunanı hep beraber adilce, adaletli bir şekilde Osmanlı devleti bünyesinde yaşamışlar. Adaleti bizde görmüşler. Bunlar bu terbiyesizliği yaparak gündeme gelmeye çalışıyorlar. Çünkü tirajı düşük bir gazeteymiş. Kendilerine Türk devletine hakaret etmemeleri gerektiğini, Türk devlet başkanına hakaretin doğru olmadığını söylerken, gazimiz telefonu alarak 'Atina'ya geliriz, Türk bayrağınız dikeriz. Bunu da Türkçe'ye çevirin. Biz Yunancayı öğrenmek zorunda değiliz' dedi. Burada ders niteliğinde bir şey söyledi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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