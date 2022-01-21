Cumhurbaşkanına hakaret eden Sedef Kabaş'a Şadi Yazıcı'dan sert tepki - Haberler
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Cumhurbaşkanına hakaret eden Sedef Kabaş'a Şadi Yazıcı'dan sert tepki

Cumhurbaşkanına hakaret eden Sedef Kabaş'a Şadi Yazıcı'dan sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket eden Sedef Kabaş'a sert tepki gösterdi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket eden Sedef Kabaş'a sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, "Terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla açıklanamayacak ifadeler" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sert tepki gösterdi. Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küstah ifadeler kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından Sedef Kabaş'a sert tepki göstererek;" Terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla açıklanamayacak ifadeler. Türk milletinin vicdanında ve şüphesiz hukukun karşısında hesabını verecektir bu şahıs" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanına hakaret eden Sedef Kabaş'a Şadi Yazıcı'dan sert tepki

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Tuzla, Politika, Haber

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