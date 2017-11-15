Cumhurbaşkanına Hakaret Davası
Denizli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan G.Ö. hakim karşısına çıktı.
Denizli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan G.Ö. hakim karşısına çıktı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ö ile müşteki avukatı katıldı.
Tutuksuz sanık G.Ö, iddianamede yöneltilen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasına ilişkin yaptığı savunmada, sosyal medyadaki hesabından paylaştığı yazıları farklı tarihlerde yazdığını belirterek, suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.
Suçlamalara ilişkin savunmasını yazılı olarak sunacağını ifade eden G.Ö. beraatini istedi.
Hakim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının davaya müdahillik başvurusunun kabulüne ve sanığa yazılı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, iş nedeniyle Denizli'de bulunduğu sırada sosyal medya hesabından paylaştığı yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle G.Ö. hakkında soruşturma başlatmıştı.