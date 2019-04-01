Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım ile Çelişen İfadesi Olmamıştır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."

Kaynak: AA