"Cumhurbaşkanımızın talimatıdır,vatandaşımız mağdur olmayacak"
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"Cumhurbaşkanımızın talimatıdır,vatandaşımız mağdur olmayacak"

Deprem bölgesi Bingöl'de konuşan ve bin 127 ağır hasarlı bölüm olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıdır.

20.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:11

Deprem bölgesi Bingöl'de konuşan ve bin 127 ağır hasarlı bölüm olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıdır. Vatandaşımız mağdur olmayacak. ve biz bu talimatı yerine getirmek için geldik. Bakın Elazığ'da biz 2021'in Nisan'ına kadar bitireceğimizi söylemiştik ama Ağustos ayında bir bölümü, Eylül ayında bir bölümünü bitirerek devam edeceğiz"dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Haziran'da 5.7'lik depremin yaşandığı Bingöl'e gitti.Depremin merkez üssü Karlıova Kaynarpınar Köyü'nde muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, açıklamalarda bulundu.

"BİN 127 AĞIR HASARLI BAĞIMSIZ BÖLÜM VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dilekleri ile selamını ileten Bakan Soylu, görev alanlara teşekkür ederek," Deprem olur olmaz hemen çadırlar sevk edilmeye başlandı. Hemen Kızılay sıcak yemekleri bölgeye intikal ettirmeye başladı. Arama kurtarma ekiplerimiz ilk andan itibaren burada oldular. 266 artçı deprem oldu bir tanesi 5.6 oldu. Türkiye Afet planımız var tıkır tıkır işler. Burada da hepsini gerçekleştirdiğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi burada özellikle rakamları vermek istiyorum. Bin 317 personel, 244 araç hemen hizmete girdi. 2 bin 844 çadır şuana kadar kurulmuş durumda. Sadece Bingöl'e 4 bin çadır sevk edildi. 44 hayvan telefi oldu. 249'un üzerinde ahır yıkıldı. Yine bununla birlikte burada kızılayımız 30 bin 650 sıcak yemek dağıttı. Toplam şuana kadar bin 200 gıda kolisi dağıttı. Yine Sağlık Bakanlığımız acilen devreye girdi, taramalar gerçekleştirdi. Netice itibariyle şunu ifade etmem gerekir ki bin 127 ağır hasarlı bağımsız bölüm var, 31 orta, 2 bin 164 az hasarlı var. 151 de yıkık ve 92'de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var.Şuana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekiplerimizin şuana kadar tespit ettiği tablo budur"diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIDIR, VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLMAYACAK"

AFAD olarak 1 milyon lira acil ödenek gönderdiklerini anımsatan Bakan Soylu,"518 ağır ve yıkılmış olan birimin sahiplerine biner lira yine teslim edildi. Yine burada yıkacağımız evinden eşyasını alamayacak olanlara Elazığ ve Malatya'nın köylerinde olduğu gibi 5 bin lira vereceğiz. Ağır hasarlı olup da evden çıkacaklarla ilgili de eşyasını alıp da çıkanlarla ilgili de 2 bin 500 lira vereceğiz. Elazığ ve Malatya'da hangi usulü yürütmüş isek burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz ve yine bir usul daha yapacağız. Şimdi çadırlarınızı kurduk. İlelebet bu çadırlarda olmayacaksınız. Yıktığımız ve acil yıkacağımız yıkılması gereken evlerin yanına hemen bir konteyner getireceğiz. O konteynerleri de burada bırakacağız. Ama hangi evler tekrar söylüyorum. Yıkılmış ve acil yıkılacak evlerin yanına getireceğiz. ve yine bunun yanı sıra şunu da ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıdır. Vatandaşımız mağdur olmayacak. ve biz bu talimatı yerine getirmek için geldik. Bakın Elazığ'da biz 2021'in Nisan'ına kadar bitireceğimizi söylemiştik ama Ağustos ayında bir bölümü, Eylül ayında bir bölümünü bitirerek devam edeceğiz. Sizi uzun zaman burada bekletecek değiliz. Tespitleri çabuk yapacağız"dedi.

" BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ SİZİN EMRİNİZE AMADE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir talimatı daha olduğuna değinen Soylu," Bu kırsal dönüşüm, çelikten evler, ahırı yıkılanların yanında ahır da olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız da bu konuda olağanüstü bir tecrübe, bilgi kazandı. İnanıyorum ki, nasıl 2003'ten sonra hakikaten Bingöl'de bu konuda çok önemli bir atılım gerçekleşmişse bu depremler gibi örneğin, şehirler az etkilendi ama eğer yapı stoku eskisi gibi olsaydı, biliniz işimiz zordu. Şunu bilmenizi istiyorum, bu sürecin herhangi bir noktasında sizi yalnız bırakacak değiliz. Ne sıkıntınız ne derdiniz varsa valimiz, sayın bakanımız ve vekilimiz, kaymakamımız oradaki bütün arkadaşlarımız sizin emrinize amadeyiz"diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in eşlik ettiği Bakan Soylu, toplantı sonrası depremin hasar verdiği köylere hareket etti.

(Kamil Cankılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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