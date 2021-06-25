Cumhurbaşkanımızın Riyasetinde Bakanımız Sn. Soylu ve Diğer Bakanlarımızın Katılımıyla Hatay'da Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın riyasetinde, Bakanlarımız ile birlikte Hatay'da açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırım ve hizmetler, hemşehrilerimize ve Hatayımıza hayırlı, uğurlu olsun pic. twitter. com/SbuT2JKVg6— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2021.