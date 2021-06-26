Cumhurbaşkanımızın Öncülüğünde Bakanımız Sn. Soylu ve Diğer Bakanlarımızın Katılımıyla Kanal İstanbul Projesinin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi
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Cumhurbaşkanımızın Öncülüğünde Bakanımız Sn. Soylu ve Diğer Bakanlarımızın Katılımıyla Kanal İstanbul Projesinin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanımızın Öncülüğünde Bakanımız Sn. Soylu ve Diğer Bakanlarımızın Katılımıyla Kanal İstanbul Projesinin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, eser siyasetiyle, icraatlarla 21. yüzyıla damga vurmaya, tarihe imza atmaya devam ediyor.

Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, eser siyasetiyle, icraatlarla 21. yüzyıla damga vurmaya, tarihe imza atmaya devam ediyor.

Kanal İstanbul ile, Güçlü Türkiye yolundaki yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdüreceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun #KanalİstanbulKazananTürkiye pic. twitter. com/WzEU6wnqcu

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 26, 2021

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanımızın Öncülüğünde Bakanımız Sn. Soylu ve Diğer Bakanlarımızın Katılımıyla Kanal İstanbul Projesinin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Haberler
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