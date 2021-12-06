Cumhurbaşkanımızdan Belediyediyemize Övgü

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Yüzüncü Yılda Yüz Hayırsever" Kampanyası'nın ödül töreninde Belediyemizin hizmetlerinden övgü ile bahsetti.

Gaziantep'in Fransız İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yüzüncü Yılda Yüz Hayırsever" Kampanyası'nın ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belediyemizin yapmış olduğu sosyal tesisler, gençlik merkezleri, Çanakkale ziyaretleri ve pandemi döneminde öğrencilere verilen 52. 000 tabletten övgüyle bahsetti.

Hayırlı Hizmetler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Fransız İşgalinden Kurtuluş'unun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Şahinbey Belediyesinin hizmetlerinden övgü ile bahsederek "Şahinbey Belediyemiz 200'e yaklaşan Gençlik Merkezi ve Bilgi Evlerinde çocuklarımıza ücretsiz kurslar düzenlerken, salgın döneminde 52. 000 öğrencimize de tablet dağıttı. Şahinbey Belediyemizin ayrıca bugüne kadar 111. 000 öğrencimizi uçakla Çanakkale'ye götürmesini ve evlatlarımızın o havayı solumasını çok hayırlı bir hizmet olarak değerlendiriyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 52. 000 Tableti Örnek Göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öncede Şahinbey Belediyesi'nin pandemi döneminde dağıtmış olduğu 52. 000 tableti örnek göstererek "Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3. 5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50. 000 tableti kimse görmek istemiyor" diyerek Şahinbey Belediyesinin çalışmasından övgüyle bahsetmişti.

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