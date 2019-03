Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli Tuzakları Bozarak Türkiye'nin Önünü Açıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, kurulan tuzakları birer birer bozarak Türkiye'nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Hamdolsun, gittiğimiz her yerde olduğu gibi, Kulu'da da milletimizin teveccühünü görüyoruz." dedi.

Kurum, Konya'nın Kulu ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart'ta Konya'da düzenlediği mitinge büyük katılım olduğunu hatırlatan Kurum, destekleri dolayısıyla Konyalılara teşekkür etti.

Vatana ve millete hizmet aşkıyla çalıştıklarını, ülkenin gelişmesi, kalkınması için gayret gösterdiklerini belirten Kurum, "Bizim bu ülkeye, bu şehirlere dair bir hedefimiz, hayalimiz, aşkımız var. Hayalimiz; çevresiyle, doğasıyla, sağlıklı ve kimlikli şehirleriyle dünyada örnek bir ülke olmak. Çünkü, güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugünü anlamak için düne bakmamız gerek"

Türkiye'nin çok zor süreçlerden geçtiğini, büyük badireler atlattığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle, tüm bu süreçleri sizlerin desteğiyle aştık, bugünlere geldik ama bugünü anlamak için düne bakmamız gerek. Biz ülke olarak 16 yılda, her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayisinde bağımlıydık, artık hamdolsun değiliz. Ekonomide bağımlıydık, artık değiliz. Eskiden manşetlerle iktidarların değiştiği bir ülkeydik, siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduk. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye dur diyen bir ülkeyiz. Şimdi birileri çıkmış, Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyor. Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Hamdolsun Konya'mız bu yatırımlardan payını aldı, daha da alacak."

Kurum, 17 yılda Konya'ya 51 milyar liralık yatırım yaptıklarını, bunun da 12 milyar 500 milyonunun çevre ve şehircilik yatırımları olduğunu aktardı.

"Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir"

Yatırımların tüm hızıyla devam edeceğine işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Türkiye tüm engellemelere rağmen; 17 yıldır başlattığı kutlu yürüyüşe tüm hızıyla, tüm kararlılığıyla, dev projeleriyle, dev yatırımlarıyla devam ediyor. 50'den fazla ilimizi ziyaret ettik ve şunu gördük; kutlu yürüyüşümüz, Cumhur İttifakı'yla ülkemizin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerliyor. Şunu herkes bilsin, Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak, birilerinin kirli ittifakı gibi, kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla, bir masa etrafında kurulmadı. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, devletimizin bekası, milletimizin birliği ve beraberliği, bayrağımız için, ezanlarımız için kuruldu. İnşallah bu ittifak 2053'ün, 2071'in temellerini atacak ve ilelebet devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli, kurulan tuzakları birer birer bozarak Türkiye'nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Hamdolsun, gittiğimiz her yerde olduğu gibi, Kulu'da da milletimizin teveccühünü görüyoruz."

CHP'nin "zillet" ittifakı kurarak terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdiğini kaydeden Kurum, "31 Mart herhangi bir seçim değildir. 31 Mart, bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini Allah'ın izniyle milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak." diye konuştu.

"Bir karşılığı olmadığını CHP de biliyor"

Kurum, CHP döneminin çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak milletin hafızasına kazındığını ifade ederek "Bu CHP, Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi 'Sıcak bir yaz günü, güneş tam tepedeyken, buz satan müflis tüccarlar' gibidir. O sıcak günde sermayesi buz olanın geleceği yoktur. Bu aziz millette de karşılığı yoktur, olmadı, olmayacak. Bir karşılığı olmadığını CHP de biliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kulu'da yapımı planlanan projelere ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Kulu Belediye Başkanımız Ahmet Yıldız ilçemize güzel hizmetler yaptı, projeler kazandırdı. Kendisine sizlerin huzurunda hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bayrak yarışında şimdi sıra Murat Ünver Başkanımızda. Hem kendisine hem de Kulu'ya hayırlı olsun. Başkanımızın Kulu'yu her anlamda büyütecek projeleri var. Biz de bu projeleri, vekillerimizle, bakanlığımızla, belediyemizle ve sizlerle el ele vererek gerçekleştireceğiz. Her şeyden önce, Kulu'da bir anda fark yaratacak olan, Organize Sanayi Bölgemizi tam kapasiteyle faaliyete geçireceğiz. İstihdam problemimiz tamamen ortadan kalkacak. Sanayi kavşağımız projelendirildi, hemen yapıp trafiğe açacağız. Trafiğimizi rahatlatacağız. Yüksekokulumuzu unutmuyoruz, inşallah okulumuza 4 yıllık bölümler kazandıracağız. Yurdumuzu yeniden faaliyete alacağız. İmar revizyonumuza dair vatandaşımızın bazı beklentileri var. Herkesin rıza göstereceği, kimsenin mağdur olmayacağı, sizleri memnun edecek bir revizyona imza atacağız. Her türlü sportif faaliyeti destekleyeceğiz. İlçemizde bulunan Kuluspor, Karacadağspor, Tavşançalıspor'a her türlü desteği vereceğiz. Değirmenözü ve Alparslan Türkeş parklarını genişleterek, Kulu'ya bir millet bahçesi armağan edeceğiz. Gökgöl'ün Kulu'da kalan kısmında bir millet bahçesi talebi var. Onu da planlamamız içine aldık. En kısa sürede sonuçlandıracağız."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Cumhur İttifakı Kulu Belediye Başkan Adayı Murat Ünver de birer konuşma yaparak, 31 Mart seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

Programa Bakan Kurum, Altay ve Ünver'in yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatadaşlar katıldı.

