Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İnşallah cumhurbaşkanımız tek turda seçilecek. Buna yürekten inanıyoruz çünkü sizler varsınız. Ama Meclisimizin de gerçekten çok güçlü olması gerekiyor." dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bu seçimlerle yeni bir sistemin başlayacağını, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü iktidar, güçlü Meclis için çok gayret etmeleri gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah cumhurbaşkanımız tek turda seçilecek. Buna yürekten inanıyoruz, çünkü sizler varsınız. Ama Meclisimizin de gerçekten çok güçlü olması gerekiyor. Biliyorsunuz yeni sistemde yasama ayrı yürütme ayrı olacak. Yasama çok daha müstakil ve güçlü hale geldi. Bu bakımdan özellikle AK Parti'nin milletvekili sayısının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunu vatandaşlara anlatmamız lazım. Yani hiç kimse, 'nasılsa cumhurbaşkanımız seçilir' diye düşünmesin. Ama yasama da çok önemli. Çünkü kanunları çıkaracak olan yasama, yani Meclistir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sizlerden güçlü bir Meclis istiyoruz, hazır mısınız?"

24 Haziran'da batıya verilecek mesajın çok önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, batının Türkiye'nin önünü kesmek için sürekli plan yaptığını, yüzyıllardır bu planların devam ettiğini anlattı.

"CHP milletten koptu"

CHP'yi ve Cumhur İttifakı'na karşı kurulan ittifakı eleştiren Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"CHP malum milletten koptu, artık milli değeri olmayan, Atatürk'ün kurduğu parti diyebileceğimiz bir parti değil durumuna geldi. Arkasından bu İYİ Parti dediğimiz parti ile ben ona İ parti diyorum, onlar aday olsunlar diye 15 milletvekilini bunlara transfer etti. Neyi transfer ediyorsun kardeşim. Futbol transferi değil ki bu. Netice itibarıyla milletin seçtiği adamlar. Bunlar ağlaya ağlaya gitti, şimdi nasıl dönecekler bilemiyoruz. Gelelim Saadet Partisi'ne. Ben rahmetli Erbakan hocayla çalıştım. Benim de hocamdı, Allah rahmet eylesin. Saadet Partisi'ne oy verenleri demiyorum ama bugün Saadet Partisi'nin başında olanlar gerçekten tarihlerinde utanılacak bir ittifaka, şer ittifakına imzasını attılar. Onlar ne yaparsa yapsın, topu gelsin AK Parti var, karşılarında gece gündüz çalışan bir AK Parti bir teşkilat var."