Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın Teşrifleriyle, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 81 İl ve K.K.T.C.'de Eş Zamanlı Olarak Açıldı

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Teşrifleriyle, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 81 İl ve K. K. T. C. 'de Eş Zamanlı Olarak AçıldıCumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Yeşilay'ın bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psiko sosyal hizmet vermek amacıyla kurduğu 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 81 İl ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde online üzerinden eş zamanlı olarak açıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, 104 YEDAM merkezinin eş zamanlı açılış törenine, uzman çalışanlarıyla ilimize önemli bir değer katan Zonguldak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden online olarak katıldı

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