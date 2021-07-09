Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan ve Bakanımız Sn. Soylu Diyarbakır Anneleri ile Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan ve Bakanımız Sn. Soylu Diyarbakır Anneleri ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan ve Bakanımız Sn. Soylu Diyarbakır Anneleri ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Söz konusu evladı olduğunda, annelerin cesaretinin yenemeyeceği hiçbir örgüt, hiçbir kötülük yoktur.

Söz konusu evladı olduğunda, annelerin cesaretinin yenemeyeceği hiçbir örgüt, hiçbir kötülük yoktur...

Terörle mücadelede kararlılığı ve liderliğiyle, evlat nöbetindeki annelere cesaret kaynağı olan Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Diyarbakır Anneleri bir arada... pic. twitter. com/HQ7VOqM1vn

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 9, 2021

Kaynak: Habermetre

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