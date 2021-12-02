Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ile 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 12: 00'de '15 Temmuz Demokrasi Meydanı' nda toplu açılış töreni gerçekleştirilecektir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ile 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 12: 00'de ' 15 Temmuz Demokrasi Meydanı' nda toplu açılış töreni gerçekleştirilecektir.
Toplu açılış törenine, tüm halkımız davetlidir.
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