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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ile 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 12: 00'de '15 Temmuz Demokrasi Meydanı' nda toplu açılış töreni gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ile 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 12: 00'de ' 15 Temmuz Demokrasi Meydanı' nda toplu açılış töreni gerçekleştirilecektir.

Toplu açılış törenine, tüm halkımız davetlidir.

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