Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti - Haberler
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye'de Millet Bahçesi açılışı öncesinde İstanbul Ümraniye'de bulunan Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyarette bulundu.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye'de Millet Bahçesi açılışı öncesinde İstanbul Ümraniye'de bulunan Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burada öğrencilere hitap etti. Konuşmasında öğrencilere başarılar dileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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