Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Nedeniyle Yayımladıkları Mesaj
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Nedeniyle Yayımladıkları Mesaj

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Nedeniyle Yayımladıkları Mesaj
Habermetre - Haberler | Toplum

Zonguldak ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

Zonguldak ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Zonguldak'ın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Nedeniyle Yayımladıkları Mesaj - Haberler
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