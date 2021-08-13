Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Afet Bölgesi Kastamonu'da
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Afet Bölgesi Kastamonu'da

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Afet Bölgesi Kastamonu'da
Habermetre - Haberler | Toplum

Bölgemizde yaşanan sel felaketi sebebiyle ilimize gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Abana ilçemizde vatandaşlarımıza hitap ettikten sonra Bozkurt İlçemizde Cuma namazına katıldı, cuma namazı sonrası vatandaşlarımıza hitap etti.

Bölgemizde yaşanan sel felaketi sebebiyle ilimize gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Abana ilçemizde vatandaşlarımıza hitap ettikten sonra Bozkurt İlçemizde Cuma namazına katıldı, cuma namazı sonrası vatandaşlarımıza hitap etti.

Bozkurt ilçemizde kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ne giden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile birlikte taşan Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı, çay kenarında kayıp yakınlarından haber bekleyen ailelerle görüştü. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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