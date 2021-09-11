Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Toplu açılış törenine ve çeşitli programlara katılmak için İlimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında Tbmm Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı. Daha sonra ise ilimize kazandırılan eserlerin toplu açılışı için Milli İrade Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve Sayın Bakanlarımız açılış konuşmaları yaptılar. Vali Coşkun yaptığı konuşmada: "Bugün İlimiz adına çok bereketli ve heyecanlı bir gün yaşıyoruz. Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Kahraman Şehrimizde misafir etmenin gururunu hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilimize kazandırılan hizmetlerin toplu açılışlarını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bu hizmetlerin ilimize ve ülkemize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise "Türkiye'nin en önemli özelliği, farklı alanlardaki mücadeleleri aynı anda yürütebilme kabiliyetidir. Biliyorsunuz Dünya bir süredir koronavirüs salgınının yol açtığı sıkıntılarla boğuşuyor. Pek çok ülkede bu kriz karşısında ne yapacağını bilemez halde sağa sola yalpalarken biz hem sağlık alanında hem de diğer alanlarda başarılı bir yönetim sergiledik. Kahramanmaraş'a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 1 Milyar 734 Milyon lirayı bulan 106 tesis ve projenin toplu açılış törenini yapıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından İlimize yatırımı yapılan 1. 7 Milyar TL yatırım bedeline sahip 106 projenin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Toplu Açılış Törenine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte TBMM eski Başkanı AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kahramanmaraş Milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlarımız katıldı.

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