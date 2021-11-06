Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Tarafından Açıldı

RİZE (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 81 İl ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılışını video konferans yöntemi ile gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açılışı gerçekleştiren bağımlılıkla mücadele kapsamında ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılış törenine, Vali İlhami AKTAŞ, YEDAM Çanakkale Şube Başkanı Nilay KÖLEOĞLU, başkan yardımcısı Saniye ELMAS, Sosyal Hizmet Uzmanı Merve İNAN ALKAÇ, Klinik Psikolog Miray TOPALOĞLU ile Halkla İlişkiler Uzmanı Nur ŞAM Cevatpaşa Mahallesi Ziveriye Sokakta faaliyet gösteren Yeşilay Danışmanlık Merkezinde video konferans yöntemi ile bağlanarak hazır bulundular.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılış töreninde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılan konuşmada;

"Bizim, Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz, ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır. İnşallah bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar da sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, "Tütün, alkol, madde, kumar, teknoloji gibi bağımlılık sorunlarının çözümü yolunda gayret gösteren Yeşilay'ımızın tüm yönetimine, uzman kadrolarına, gönüllülerine teşekkür ediyorum. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin, ülkemizin dört bir yanındaki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplam 104 noktada verdikleri hizmetlerle, her yaştan pek çok vatandaşımızın hayatın renklerini yeniden kazanmalarına katkıda bulunacaklarına inanıyorum" diye ekledi.

"HER İŞİMİZ GİBİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYİ DE İNSAN MERKEZLİ YÜRÜTÜYORUZ"

Bu merkezlerde ücretsiz olarak sunulan hizmetlerin, bağımlılarla sınırlı kalmayıp, onların ailelerini ve sosyal çevrelerini de içine alan geniş bir mücadele stratejisine dayandığını söyleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, "Bağımlılıktan kurtarılan insanlara, sağlık güvencesinden istihdama, boş zamanlarını değerlendirmeden meslek edindirmeye kadar geniş bir alanda destekler sağlanıyor. Böylece, bu iradeyi gösteren insanların önlerinde adeta yepyeni bir dönemin kapıları açılıyor. Psikologlardan sosyal hizmet uzmanlarına kadar geniş bir ekibin içinde yer aldığı zahmetli ve uzun mücadele sürecinin amacı, bağımlılıktan kurtarılan insanların yeniden aynı yanlışa düşmelerinin önüne geçmektir" açıklamasında bulundu.

Yeşilay'ın bu çerçevede ülke gerçeklerine uygun şekilde oluşturduğu YEDAM modelinin başarılarını ve giderek genişleyen hizmet ağını takdirle izlediklerini kaydeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, "Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı, bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çatı altındaki faaliyetlerin de temel felsefesidir. Ailelere, yetişkinlere, çocuk ve gençlere yönelik farklı programlarla yürütülen çalışmalar, Yeşilay'ın bir asrı aşan misyonuna ne derece sıkı sıkıya bağlı olduğuna da işaret ediyor. Tüm hayatını, zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adamış birisi olarak, daima Yeşilay'ın yanında oldum, olmayı sürdüreceğim" dedi.

"TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI, BİZİ İNSAN YAPAN VASIFLARIMIZDAN UZAKLAŞTIRIP GERÇEK OLMAYAN BİR DÜNYAYA HAPSEDER"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, şunları kaydetti: "Her zaman altını çizerek ifade ettiğim gibi: İçki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımı, hem kendimize hem çevremize zarardır. Teknoloji bağımlılığı, bizi insan yapan vasıflarımızdan uzaklaştırıp gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Zararlı ve kötü olan her şey, her yerde ve her şart altında öyledir. Bu tür alışkanlıkların hiçbirinin de ideolojiyle veya inançla ilgisi yoktur. Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa, emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir. Bizim, Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz, ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır. İnşallah bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar da sürdüreceğiz. "

Günümüzde, internete erişimin kolaylaşması ve sosyal medya platformlarının kontrolsüz şekilde yaygınlaşmasıyla eskiden bilinen bağımlılıklara yenilerinin eklediğini belirten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, "Bilgisayardan cep telefonuna, oyun konsollarından televizyona kadar uzanan teknoloji tabanlı bu yeni bağımlılık türleriyle de mücadele Yeşilay'ımızın sorumluluk alanına girmektedir. Tabii bu konuda, devletin ilgili birimleri ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşları yanında, asıl olarak ailelere çok büyük görevler düşmektedir. Öyle bir dönemdeyiz ki, artık bir yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi elektronik cihazlar karşısında, saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görebiliyoruz. Anne babalar, kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa da farkında olmadan, çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyor. Üstelik internet bağlantısı bulunan cihazlarda, çocuklarımızın her türlü zararlı içeriğe muhatap olmasını kontrol edebilme imkanına da çoğunlukla sahip değiliz" şeklinde konuştu.

"İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımını, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor" diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, "Üstelik bu tür içerikler, çocukların zihinlerinde, bizim insanlarımızı uzak tutmak için gece gündüz çalıştığımız zararlı ürünlere meşruiyet de sağlıyor. Biz herkese 'sigara kötüdür', 'alkol zararlıdır', 'kumar felakettir' diye telkin verirken, internette veya televizyonda sürekli aynı ürünleri kullanan insanlarla karşılaşan körpe dimağlara bu mesajları nasıl ulaştırabiliriz? Daha kötüsü, bu mecraların bir kısmı, internet üzerinden çocuklarımıza ulaşıp onları her türlü istismara açık hale getiren kötü niyetli kişilere de fırsat veriyor. Tabii iğneyi karşımızdakine batırırken, çuvaldızı da kendimizden esirgememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZA ELBETTE GÜVENECEĞİZ AMA YAŞANTIMIZLA ONLARA ÖRNEK OLMAYI DA İHMAL ETMEYECEĞİZ"

Büyüklerin artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramadığını dile getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, "Kişilik kazandırmamız, şahsiyet vermemiz, onları yaşadıkları toplumda ve dünyada ihtiyaçları olan bilinç, bilgi, beceri ve değerlerle donatmamız gereken çocuklarımızla rolleri değişiyoruz. Anne babalar çocuklarını değil, çocuklar ebeveynlerini yönlendiriyor. Evde iyi örnek olamadığımız, okuldaki gelişimini yakından takip etmediğimiz, kimlerle oturup kalktığını bilmediğimiz çocuklarımızı özgür kılmış olmayız; sadece başıboş bırakmış, ihmal etmiş oluruz. İnsanların hayatlarını karartan kötü alışkanlıkların izini sürdüğümüzde, hemen tamamının ucunun çocukluk ve gençlik dönemlerine çıktığını görürüz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklara değer vermek, onların görüşlerini önemsemek, aile içinde alınan kararlara katılımını sağlamak mutlaka gerekli ve önemlidir" diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, "Ama bu durum çocukları kendi değerlerimizle donatarak sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak hayata hazırlama sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. Çocuklarındaki değişimi fark etmeyen veya fark ettiği halde müdahalede bulunmayan anne babalar, onların yaşadıkları felaketlerin ortağıdır. Mesela alkol ve madde kullananların, bu kötü alışkanlıklara kapılmalarında da kurtulmalarında da en çok anne babaların etkili olduğu bilinmektedir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuklarımıza elbette güveneceğiz; ama sözümüzle, yaşantımızla, telkinlerimizle, duruşumuzla onlara rehberlik etmeyi, örnek olmayı, manevi değerlerimizle teçhiz etmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bunu sağladığımızda, Yeşilay'ımızın işini de fevkalade azaltmış ve kolaylaştırmış oluruz. Aile kurumuna daha çok önem verme kararımızın gerisindeki sebeplerden biri de işte budur. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte bunu başaracağız. Bu duygularla bir kez daha Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeşilay bünyesinde her türlü bağımlılıkla mücadele yürüten kardeşlerimize teşekkür ediyor, Allah gayretlerini ve başarılarını artırsın diyorum. "

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılan konuşmanın ardından ilimiz de dahil olmak üzere 81 İl ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezleri dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle açıldı.

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