Cumhurbaşkanımız İlimizde Toplu Açılış Törenine Katıldı

PERVARİ, SİİRT (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İlimizde yapımı tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2 milyar 500 bin lirayı geçen 75 tesisin toplu açılış törenine katılmak üzere Siirt'te geldi.

Cumhurbaşkanımıza ilimiz ziyaretinde eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik etti.

Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızı, Havalimanında Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören, il protokolü ve siyasi partilerin temsilcileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılarak, alanı dolduran binlerce Siirtliye hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 33 aylık bir aranın ardından tekrar Siirt'te olmaktan, Siirtliler ile kucaklaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Alandaki coşku üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah Siirt, bu ne hal böyle? Siirt bu ne coşku böyle? Havaalanından buraya kadar yol kenarlarında Siirtli can yoldaşlarımı gördükçe, anladım ki meydan böyle olacak. Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi daima sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Siirt'in hayatının önemli dönüm noktalarında kendisine eşlik ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir sebebiyle kendisini hapse atarak siyasi hayatını sona erdirmek istediklerini anımsattı.

"Siirt'in gelişmesi, büyümesi, ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa yaptık"

Daha sonra bin bir mücadeleyle yeniden döndüğü ülkeye ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'ten yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Hani bizde bir söz var ya. 'Yiğit düştüğü yerden kalkar. ' Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda oldu. Biz de Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak her alanda Siirt'in gelişmesi, büyümesi, ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Bugün de elimiz boş gelmedik. Şimdi burada şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2, 5 milyar lirayı geçen 75 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra kurdele kesme törenine de katılacağımız Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeliyle şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler bilmez ama bir 20 yıl öncesine gidelim. 20 yıl öncesinde ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Ama şimdi maşallah yolumuz çift gidiş, çift geliş, gayet güzel" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin, sonra da 250 bin ton kapasiteye kadar çıkacak Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin şehre yapılan en büyük sanayi yatırımı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların artık iş ve AŞ için Siirt'ten başka yerlere gitmeyeceğini, tam tersine gidenlerin geri dönmeye başlayacağını dile getirdi.

"Şirvan barajı, hem enerji üretimimize katkıda bulunacak hem de topraklarımızın verimini artıracak"

Açılışı yapılan Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 575 milyon liralık bir yatırım olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şirvan Barajı, inşallah hem enerji üretimimize katkıda bulunacak hem de topraklarımızın verimini artıracak. Siirt-Eruh yolu üzerindeki Zarova Köprüsü'nün açılışını da bugün buradan resmen yapıyoruz. İlimizin giderek artan ekonomik potansiyelini kullanabilmesine fayda sağlayacak bu ulaşım yatırımı, 57 kilometrelik yolun en kritik yeri olan Botan Çayı'nın üzerinden geçen Zarova Köprüsü ile sizlere güvenli, hızlı, konforlu bir seyahat imkanı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Açılışını yaptıkları bir başka önemli ulaşım yatırımının da Siirt şehir geçişinin yapımı tamamlanan 11, 5 kilometrelik kısmı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde, inşası tamamlanan Pervari'nin çeşitli bölgelerindeki 25 kilometrelik, Kemerli'deki 4, 1 kilometrelik, Nergizli ve Boğaztepe'deki 8, 6 kilometrelik yolların açılışlarını da buradan yapıyoruz. Pervari Yolu ile alakalı olarak 1 milyar maliyet, inşallah en geç önümüzdeki Pervari'nin de ihalesini önüme geliyor ve onun ihalesini de yapacağız" dedi.

Siirtlilere daha iyi hizmet vermek için Milli Eğitim Bakanlığı, polis ve jandarma teşkilatlarına ait hizmet binalarının açılışlarını da gerçekleştirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Eğitimde, halk eğitim merkezi, kütüphaneler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde okulların bulunduğu 30 ayrı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Sağlıkta, sağlığı merkezlerimizden ve sağlık personeli için yapılan lojmanlardan oluşan 10 ayrı yatırımın resmi açılışını da yine bugün yapıyoruz. Merkezde yapımı tamamlanan içinde yüzme havuzları ve sosyal birimlerin yer aldığı spor tesisini, Eruh Gençlik Merkezi'ni resmen hizmete açıyoruz. Siirt Belediyemizin kendi imkanlarıyla ve çeşitli kurumlarımızın destekleriyle hayata geçirdiği çok sayıda yatırım var. Kızlar Tepesi, Gürses Caddesi, mezbaha binası, itfaiye binası, ilçe otogarı, trafik eğitim parkı, asfaltlama, parke taşı döşeme, kanalizasyon hattı, meydan genişletmesi gibi bu yatırımları da resmen bugün hizmete açıyoruz. "

"Yeni yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdüreceğiz"

Pervari Belediyesinin hizmet binası, spor salonu, mini basket sahaları, tekstil atölyesi hizmetlerinin de resmi açılışlarını da yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu eser ve hizmetlerin Siirt'e ve Siirtlilere hayırlı olmasını diledi.

Bu yatırımların Siirt'e kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklara, kurumlara, belediyelere ve özel sektörü ayrı ayrı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siirt'in parlayan yıldızını destekleyecek yeni yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdüreceğiz. Temeli atılmaya hazırlanan fabrikalardan okullara, spor tesislerinden hizmet binalarına kadar tüm bu yatırımların da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Çinko İzabe Tesisi Siirt'te, Hatta Bölgede Şimdiye Kadar Yapılmış En Büyük Sanayi Yatırımıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında tesisin Siirt'te hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi yatırımı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedeli 102 milyon dolar olan tesisin Türk-Katar ortaklığıyla Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu belirtti.

Ülkenin tamamen dışa bağımlı olduğu çinko ihtiyacının yaklaşık yarısının bu tesiste üretileceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece yarım milyar dolara yakın cari açıktan tasarruf sağlayacaklarını dile getirdi.

Tesisin istihdam anlamında da bölgeye muazzam bir katkısı olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari'deki madenlerden Siirt'e kadar uzanacak tedarik zincirinde 2 bin 500 olmak üzere toplam 3 bin kardeşimiz iş imkanına kavuşacak. Bugün ayrıca bu yatırımın devamı niteliğinde olan kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da temelini atıyoruz. 2023'e kadar tamamlanacak olan bu tesislerle birlikte yatırım tutarı 500 milyon dolara, sağlanan istihdam da 7 bin 500 kişiye ulaşacak. Lineer Firmamızı, Fikret Baydarman ve Abdülaziz el Atiyye kardeşlerimizi bu önemli yatırım kararı için tebrik ediyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pek çok yerinde önemli yatırımları olan firmanın sahibi Baydarman'ın memleketi Siirt'e böyle bir yatırım kazandırmasının ayrıca önemli olduğunu söyledi.

Bölgenin evladı olan tüm iş adamlarını kendi şehirlerine, kendi insanlarına hizmet edecek bu tür yatırımlar yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu tesisin bu yatırımların ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Tesisin Siirt'e ve tüm bölge illerine hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. Tesisin yapım sürecine destek olan tüm kurumlarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bol üretim diliyorum. Bol üretimin dışında dünya pazarlarında bereketli gelecek diliyorum. Kazancınız bol olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. " Daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katarlı ortak Abdülaziz el Atiyye, günün anısına tablo hediye etti.

"Siirt'e Yapılan Yatırımlar"

Hem ülkeye hem Siirt'e yaptıkları yatırımların ortada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yılda Siirt'e 12 milyar liralık yatırımla neler yaptıklarını aktardı. "Onların bunun yanına koyacakları tek bir çöpü bile yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim alanında 2 bin 679 yeni derslik inşa ettiklerini söyledi.

Siirt Üniversitesini açtıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin 824 kişi kapasiteli yüksek öğretim yurt binaları yaptıklarını, 22 spor tesisi inşa ettiklerini anlattı

İhtiyaç sahiplerine 2, 6 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Sağlıkta 560 yatağa sahip altı hastane ile 36 sağlık tesisinin yapımını tamamladık ve hizmete açtık. Halen iki sağlık tesisimizin yapımı da sürüyor. Şehrimize yapacağımız 400 yataklı devlet hastanemizin proje çalışması devam ediyor. Çevre ve Şehircilikte, Siirt'e 2 bin 271 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların bin 815'ini tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 456 konutun sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşası devam ediyor. Siirt Millet Bahçemizi tamamlamak üzereyiz. Tillo Millet Bahçemizin ise en kısa sürede yapımına başlıyoruz. Ulaştırmada, yedi kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 121 kilometre ilaveyle 128 kilometreye çıkardık. İnşası süren Siirt-Kurtalan-Reşat Baysal Varyantı ve havalimanı bağlantı yoluyla Batman-Beşiri-Kurtalan yolunu seneye, Eruh-Fındık yolu ile Şırnak-Pervari-Darlı ayrımı yolunu ise 2023'te tamamlıyoruz. Siirt-Pervari yolunun inşasının ihalesini de yapıyoruz, yakında başlıyoruz. Tarım ve Orman'da Siirt'in uzun vadeli içme suyu problemini çözmek için sekiz içme suyu tesisini hizmete aldık. Tillo Tarihi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı ile halkımızı tabiatla buluşturduk. "

Siirtli çiftçilere bugüne kadar 650 milyon lira tutarında destek verdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayide son 19 yılda düzenledikleri 196 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 5 milyar lira tutarında sabit yatırımın yanı sıra 10 bin kişilik istihdamın şehre gelmesinin yolunu açtıklarını kaydetti.

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kuruluşu için çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki iş yeri sahiplerine 390 milyon lira tutarında prim teşviki verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gayretlerimiz sayesinde, Siirt'te 2002'de 23 bin olan aktif sigortalı sayısı şu anda 60 bine yaklaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide, Siirt'e Kurtalan'a Tillo'ya doğal gazı getirdiklerini, Kayabağlar'da ise doğal gaz alt yapısının bitmek üzere olduğunu, 2023'de ise Baykan ve Veysel Karani'ye de doğal gaz arzını sağlayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce hapiste kalmasına gerekçe yapılan Ziya Gökalp'e ait "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren "Asker Duası" şiirini alandakilerle beraber okudu.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki bakanların katılımı ile yapımı tamamlanan 72 kamu ve 3 özel sektör yatırımın toplu açılışını gerçekleştirmeleri ile sona erdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileriyle Bir Araya Geldi"

Siirt'e kazandırdıkları eser, hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de göz bebekleri, kara gün dostları Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, "Siyasi görüşümüz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun, söz konusu vatan ve millet ise bunları bir tarafa bırakıp, aynı ortak paydada buluşma erdemini göstermeliyiz. Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda, bundan sonra da bir ve beraber olarak yaşama iradesini ortaya koymalıyız. Dayanışmamızı, muhabbetimizi, uhuvvetimizi güçlü tuttuğumuz müddetçe, evelallah, bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz" dedi.

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