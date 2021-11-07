Cumhurbaşkanımız İlimizde Toplu Açılış Törenine Katıldı

BATMAN (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İlimizde yapımı tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tesislerin toplu açılış törenine katılmak üzere Batman'a geldi.

Cumhurbaşkanımıza ilimiz ziyaretinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KURUM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. KASAPOĞLU, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA, Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KARAİSMAİLOĞLU ile eşlik etti.

Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızı, Havalimanında Valimiz Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, il protokolü ve siyasi partilerin temsilcileri karşıladı.

Cumhurbaşkanımız Valiliğimizi Ziyaret etti

İlimizde düzenlenen toplu açılış töreni öncesi Sayın Cumhurbaşkanımız Valiliğimizi ziyaret ederek, Valimiz Hulusi Şahin ile bir süre görüştü.

Toplu Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Valilik ziyaretinden sonra Valilik önünde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, alanı dolduran binlerce Batmanlıya hitap etti.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanımız, Batmanlılarla yüz yüze buluşmaktan, sevgi dolu yüreklerinin sıcaklığını hissetmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Biz, sizi Allah için seviyoruz. Sizin de bizi aynı hissiyatla sevdiğinizi biliyoruz. Rabbim uhuvvetimizi ve muhabbetimizi daim eylesin" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız tarafından; 432 derslikli 26 adet okul, 400 öğrenci kapasiteli 2 adet öğrenci yurdu, 15 bin seyirci kapasiteli şehir stadyumu, 440 yataklı yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Hasankeyf ve Sason Devlet Hastaneleri, İl Halk Kütüphanesi, Batman Organize Sanayi'de yeni açılan sanayi tesisleri ile yapımı tamamlanan kamu hizmet binalarının toplu açılışını gerçekleştirildi.

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