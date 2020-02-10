"Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi"
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"Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir.

10.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:25

Sözcüsü , "Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. Hedefler imha edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi. Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir.: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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