10.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:25

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. Hedefler imha edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi. Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir.: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA