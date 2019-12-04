Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

04.12.2019 00:11 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:16
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman'a ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. - LONDRA

Kaynak: İHA
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