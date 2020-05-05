Cumhurbaşkanı Yasakların Kalkacağı Tarihleri Açıkladı!
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Cumhurbaşkanı Yasakların Kalkacağı Tarihleri Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yasakların Kalkacağı Tarihleri Açıkladı!
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tüm detaylar haberimizde.

Üniversite Sınavı 27-28 Haziran'da Yapılacak!

Cumhurbaşkanı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:


"65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, ilk etapta sokağa çıkması sınırlandırmamızın günlerinde 4 saat sürecinde yürüme mesafesinde tahditli olarak getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tüm detaylar haberimizde.

Üniversite Sınavı 27-28 Haziran'da Yapılacak!

Cumhurbaşkanı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, ilk etapta sokağa çıkması sınırlandırmamızın günlerinde 4 saat sürecinde yürüme mesafesinde tahditli olarak getiriyoruz. 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ila 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü saat 11 ila 15 arası dışarı çıkarılabilecek. 15 Mayıs cuma günü ise 15 ila 20 yaş arası aynı saatlerde çıkarak hava alabilecek.

Duruma göre, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.

Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlamasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya.Her hafta gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır.

Berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecektir. Askerlerle ilgili faaliyetler 1 Haziran'da, celp hizmetleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak. Eğitimde attığımız adımları da tavsiyeler doğrultusunda belirledik.

YÖK kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, Askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler. Adliyeler ara verilen duruşmalara ve diğer uygulamalara 15 Haziran'da başlayabilecektir. Tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs'ta sona erecektir."

Detaylar geliyor..

Kaynak: Tamindir

Manşet

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