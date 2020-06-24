Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayi fabrika ziyaretlerinde bulundu (1)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayi fabrika ziyaretlerinde bulundu (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fabrika ziyaretleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yetkililerden bilgi alması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta açılışını yaptığı, Dönsa çorap fabrikası, Sidaş gıda üretim tesisi ve Garanti şirket üretim tesisini gezerek...

24.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fabrika ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yetkililerden bilgi alması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta açılışını yaptığı, Dönsa çorap fabrikası, Sidaş gıda üretim tesisi ve Garanti şirket üretim tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayi fabrika ziyaretlerinde bulundu (1)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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