Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayi fabrika ziyaretlerinde bulundu (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fabrika ziyaretleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yetkililerden bilgi alması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta açılışını yaptığı, Dönsa çorap fabrikası, Sidaş gıda üretim tesisi ve Garanti şirket üretim tesisini gezerek...
24.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fabrika ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yetkililerden bilgi alması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta açılışını yaptığı, Dönsa çorap fabrikası, Sidaş gıda üretim tesisi ve Garanti şirket üretim tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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Kaynak: AA