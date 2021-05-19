Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonluğunun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan