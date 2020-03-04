Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın...

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının...

04.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur."

Oktay: "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır"

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın...
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