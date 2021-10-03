Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta esnafı ziyaret etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta esnafı ziyaret etti

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Oktay, Milli Egemenlik Caddesi'nde, Çekerek Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma 1. Etap Yapım Projesi'ni inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra bir ekmek fırınını ziyaret eden Oktay, esnafla sohbet edip işlerinin durumunu sordu.

Oktay, bir dönercide karşılaştığı çocukların mahallelerine top oynamak için saha istemesi üzerine, mahalleye halı saha yapılması sözü verdi.

Ardından Çekerek Meydanı'nda yapımına başlanan cami inşaatının temel atma programına katılan Oktay, projeyi inceledi.

Cami temelinin dualar eşliğinde atılmasının ardından Oktay ve beraberindekiler, Çekerek Gençlik Merkezi'ndeki atölyelerde incelemelerde bulunup çocuklarla sohbet etti.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta esnafı ziyaret etti - Haberler
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