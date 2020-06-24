Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ve yatırımcılardan söz alması Kurdele kesimi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

24.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ve yatırımcılardan söz alması

Kurdele kesimi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. (9)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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