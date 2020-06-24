Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ve yatırımcılardan söz alması Kurdele kesimi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ve yatırımcılardan söz alması Kurdele kesimi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. (9) Kaynak: AA