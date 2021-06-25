Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YKS adaylarına başarı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarı diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Gençler, yarın üniversite eğitiminiz için kendi kendinizle yarışacaksınız. ve eminim, kendinizi aşacaksınız. Sonucun gönlünüzce olmasını diliyorum. Allah hepinize zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir