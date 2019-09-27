Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk."
27.09.2019 18:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk."
Kaynak: AA