Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk."

27.09.2019 18:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et