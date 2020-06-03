Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla...
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.
03.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:14
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız."
Kaynak: AA