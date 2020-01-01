Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yerel Yönetimler Yasası) Gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (12) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
01.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (12) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yerel Yönetimler Yasası) Genelde gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep olduğunu görüyoruz."
Kaynak: AA