Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na katıldı Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer katılımcılar Toplantıya video konferans ile bağlanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferanstan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer katılımcılar Toplantıya video konferans ile bağlanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferanstan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetle, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi. Kaynak: AA