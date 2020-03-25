Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na katıldı
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer katılımcılar Toplantıya video konferans ile bağlanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferanstan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
25.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:15
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer katılımcılar
Toplantıya video konferans ile bağlanması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferanstan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetle, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi.
Kaynak: AA