Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yeni Dönemde İşler Hızlı Olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat'ta yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni dönemde işler hızlı olacak. Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere karayolu ile Ankara'dan memleketine gelen Oktay'ı Vali Kemal Yurtnaç ve il protokolü karşıladı. Polis mangasını selamlayan Oktay daha sonra Yozgat Valiliği'ne geçti. Vali Kemal Yurtnaç'ı ziyaret eden Oktay Yozgat'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay,"Bugün kendi memleketimizi, kendi topraklarımızı ziyaret ediyoruz. Biz ilk yurt dışı ziyaretimizi yavru vatan diye tabir ettiğimizi Kıbrıs'a yaptık. İlk il ziyaretimizi de kendi memleketimize, kendi topraklarımıza yapmış olduk. Dolayısıyla bundan son derece mutluyum. Hemşehrilerimizle, dostlarımızla burada görüşüyor olmak, birlikte oluyor olmak apayrı bir güzellik insanın kendisini vatanında hissediyor olması kendi öz toprağında hissediyor olması bir ayrıcalık. Bu sıcak karşılamadan sonra valizimin Yozgat ile ilgili geniş bir brifingini aldık. Hemen hemen son 16 yıldır yapılan işlerle ilgili ve öncesi bundan sonra da neler yapılabileceğiyle alakalı bir teatisinde bulunduk." dedi.

"İşler daha hızlı olacak"

Yeni dönemde işlerin daha hızlı ilerleyeceğini aktaran Oktay,"Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak. Ben inanıyorum her ile olduğu gibi Yozgat'a da mutlak şekilde yansıması olacaktır. Biz bunun detay çalışmalarını zamanla yapıyor olacağız. Yoğunlaşarak devam ediyor olacağız. Bundan sonraki işlerin Yozgat'ta da bütün Türkiye'de olduğu gibi nasıl daha hızlı yürütülebileceği ile alakalı ilimizi ilçeleriyle birlikte nasıl kalkındırıyor olacağımızla alakalı hep birlikte ekip olarak yolumuza devam ediyor olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay daha sonrası Yozgat Belediyesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaret etti. - YOZGAT