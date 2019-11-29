Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım tüm dünyada düştü, Türkiye'de yüzde 12'nin üzerinde arttı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım tüm dünyada düştü, Türkiye'de yüzde 12'nin üzerinde arttı

Türkiye'ye doğrudan gelen yatırım 2018'de yüzde 12'nin üzerinde arttı

29.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım tüm dünyada düştü, Türkiye'de yüzde 12'nin üzerinde arttı

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2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımların yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımların yüzde 12,6 arttığını duyurdu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklamasında, "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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