Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım ortamını iyileştirecek 21 eylemi tamamladık
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım ortamını iyileştirecek 21 eylemi tamamladık

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi; yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım ortamını iyileştirecek 21 eylemi tamamladık
30.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:58

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi; yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecektir. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan da hazır bulundu.

'TÜRKİYE YATIRIM İÇİN CAZİBE MERKEZİ'Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YOİKK olarak tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reformları birer birer hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 'katılımcı ve yenilikçi' iş birliği ruhunu YOİKK çalışmalarına da yansıttıklarını belirten Oktay, "Türkiye'de yatırımın, istihdamın ve inovasyonun lokomotifi haline gelen YOİKK çalışmalarımız, içinde bulunduğumuz salgın şartlarında çok daha fazla önem kazanmıştır. Yeni normalde de Türkiye ekonomisine yatırımla güç vermek için yol haritamızı gözden geçiriyor; salgının etkisiyle oluşacak yeni ekonomik düzene uyumlu hale getiriyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi; yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecektir. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz" dedi.'EKONOMİMİZ KRİZ BAĞIŞIKLIĞINA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERDİ'Attıkları adımlarla hem Türkiye'deki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini hem de yeni dış yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ettiklerini söyleyen Oktay, şunları kaydetti: "Küresel tedarik zincirlerinin yeniden tanımlanmaya başladığı bu ortamda Türkiye, yatırımcılara eskiye oranla daha cazip fırsatlar sunmaktadır. Teşvik ve desteklerle gücünü koruyan ekonomimiz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine ve kriz bağışıklığına sahip olduğunu bugünlerde bir kez daha ortaya koymaktadır. Salgına karşı tedbiri elden bırakmadan ve iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza desteklerimizi güçlendirerek normalleşme süreciyle birlikte hamdolsun toparlanmaya başladık. Bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesine, insan kaynağımızın geliştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve dijital dönüşüme her zamankinden daha çok öncelik veriyoruz."'YENİ EKONOMİK DÜZENDE YERİMİZİ ALMAYA HAZIRLIKLIYIZ'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YOİKK'in salgına rağmen kesintiye uğramadan yürüttüğü çalışmaların, ortak ve yapıcı çalışma kültürünün ilerleyen dönemde de güçlenerek süreceğinin teyidi olduğunu kaydetti. Oktay, toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 'Covid-19 Salgını Sonrası Dönemde Küresel Ekonomide Türkiye'nin Rolü', Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 'Küresel İnovasyon Endeksinde Türkiye',  Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin 'Değişen Dünyada Dijital Ekonomi ve Fırsatlar', Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin 'Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Açısından Rekabetçilik Analizi', Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 'Üretim, Ticaret ve Yatırım Senkronizasyonu' ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 'Salgın Sürecindeki Faaliyetler Kapsamında Öne Çıkan Konular ve İş Dünyası Beklentileri' başlıklı çalışmalarını paylaşarak yatırımlar konusunda gelecek perspektifi sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin bir girişimci gözüyle nasıl göründüğünü, önde gelen dijital yatırımcılardan birinden dinleme imkanı da bulacaklarını kaydeden Oktay, "Yeni nesil dijital girişimleri birlikte nasıl daha güçlendirebiliriz ve sayılarını nasıl artırabiliriz; bu konularda istişare edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız; yeni fırsatlarla yeni ekonomik düzende yerimizi almaya hazırlıklıyız. Daha çok doğrudan yatırıma ev sahipliği yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 


Kaynak: DHA

Manşet

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