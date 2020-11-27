Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi öncülüğünde, 2020 yılı Ekim sonuna kadar toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi öncülüğünde, 2020 yılı Ekim sonuna kadar toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi faaliyete geçmiştir.