01.11.2019 16:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır"

"Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu.

Kaynak: İHA