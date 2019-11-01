Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur.

01.11.2019 16:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır"

"Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu.

Kaynak: İHA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et