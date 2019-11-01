Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur.

01.11.2019 14:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır."

Kaynak: AA
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