Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Umman'a gidecek

11.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, yarın Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.

Oktay, bugün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyareti yapacak.

Kaynak: AA