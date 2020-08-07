Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Lübnan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a yarın ziyarette bulunacak.
07.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a yarın ziyarette bulunacak.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik edecek.
Kaynak: AA