Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Lübnan'a gidecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a yarın ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a yarın ziyarette bulunacak.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik edecek.

Kaynak: AA