Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapımı devam eden yol çalışmasını incelemesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın işçiler ve basın mensuplarına baklava dağıtması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yozgat Valiliğini ziyaret etmesi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapımı devam eden yol çalışmasını incelemesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın işçiler ve basın mensuplarına baklava dağıtması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yozgat Valiliğini ziyaret etmesi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat'ta yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Valiliğini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut