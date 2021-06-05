Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapımı devam eden yol çalışmasını incelemesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın işçiler ve basın mensuplarına baklava dağıtması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yozgat Valiliğini ziyaret etmesi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,...