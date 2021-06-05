Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapımı devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapımı devam eden havalimanı inşaatına gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın inşaat sahasında kurulan alanda çalışmalar hakkında bilgi alması İnşaat sahasında sürdürülen çalışmalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın İnşaat...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapımı devam eden havalimanı inşaatına gelişi ve karşılanması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın inşaat sahasında kurulan alanda çalışmalar hakkında bilgi alması

İnşaat sahasında sürdürülen çalışmalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın İnşaat sahasında sürdürülen çalışmaları incelemesi

İnşaat sahası yetkilisinin çalışmalar hakkında bilgi vermesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindekilerin fotoğraf çektirmesi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat'ta yapımı devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut