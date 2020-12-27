Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 84'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı
27.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısralarıyla bayraklaşıp gönüllerde dalgalanan İstiklal Marşı'mızın güftegarı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84'üncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy milletimize miras bıraktığı eserleriyle milli mücadele ruhunu nesiller boyunca yaşatacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler