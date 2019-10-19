Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop, Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop, Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nuri Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

19.10.2019 18:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop, Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nuri Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
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