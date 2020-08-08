Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Beyrut'ta Türklerin yaşadığı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk vatandaşlarının yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk vatandaşlarının yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'taki ziyaretlerine devam ediyor. Oktay ve Çavuşoğlu başkentte Türk vatandaşlarının yoğunlukta olduğu mahalleyi ziyaret etti. Mahalle girişinde çiçeklerle ve Türk bayrakları ile karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı mahalle ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin sizlere geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletmek için buradayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kalbi selamlarını tüm Lübnanlılara iletiyoruz. Çocuğundan gencine ve yaşlısına tüm Lübnanlıların tekrardan başı sağ olsun, geçmiş olsun. Bizler sizi çok seviyoruz. Lübnan'ı seviyoruz, Lübnanlıları seviyoruz. Buradaki patlama bizi en az sizin kadar derinden etkiledi. Derinden yaraladı, yaralarınızı sarmak üzere buradayız. İlk andan itibaren Türkiye olarak yanınızdayız arama-kurtarma ekiplerimizle, gıda yardımlarımızla, doktorlarımızla, her türlü desteğimizle ve hastanelerimizle yanınızdayız. Bundan sonrada bu yaralar sarılana kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlerden bir isteğimiz var. Birlik olun, beraber olun, güçlü olun, dayanışma içerisinde olun bir beraber olduğunuz sürece daha güçlü bir Lübnan'la geleceğe yürüyeceksiniz. Bizde sizinle birlikte sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz. Biz kardeşiz, biz biriz, biz beraberiz, biz bir aileyiz, bir ailenin uzuvları gibiyiz. Hiç kimse ama hiç kimse bu uzuvlardan herhangi birini diğerinden ayıramaz. Bizi de birbirimizden hiç kimse ayıramayacak. Hem güzel günlerimizde hem sıkıntılı günlerimizde bugün olduğu gibi her zaman bir ve beraber olacağız inşallah. Bu yaralar sarıldıktan sonrada yine bir ve beraber olacağız yine sizinle birlikte olacağız. Lübnan da olacağız sizlerde Türkiye'de olacaksınız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek. Siz ne kadar iyi olursanız bizlerde o kadar iyi olacağız. Bakın şu güzelliği Türkiye ve Lübnan bayrakları yan yana bir ve beraber dayanışma içerisinde birlikte dalgalanıyor. Biz birlikte güzeliz, birlikte daha güçlüyüz ve birlikte çok daha güçlü olacağız inşallah çok daha iyi günlerde bir ve beraber olmak ümidi ile hepinizi yürekten selamlıyorum. Bir kez daha Cumhurbaşkanımızın ve Türk milletinin selamlarını geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletiyorum. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Bugün özellikle sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermek için sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte geldik. Biz Lübnan'da Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk ayrımı yapmıyoruz. Tüm Lübnan halkının yanındayız. Ama aynı zamanda Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonunda kadar yanındayız. İnşallah ben Türküm ben Türkmenim diyen ve vatandaşlığı olmayan vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır. İnşallah en kısa zamanda tekrar sizlerle beraber olmak için geleceğiz şimdilik Allah'a emanet olun hoşça kalın sağ ve salim kalın inşallah" ifadelerini kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA